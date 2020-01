Matteo Salvini a Napoli il 18 febbraio: “Città ostaggio di De Magistris e De Luca” (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Salvini torna a Napoli: il 18 febbraio il leader della Lega sarà nel capoluogo partenopeo, "città splendida ma ostaggio di De Magistris e De Luca", ha spiegato. Cinque giorni dopo, si terranno a Napoli le elezioni suppletive per il Senato, dove la Lega appoggerà il candidato unico per il centrodestra, Salvatore Guangi. fanpage

