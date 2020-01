LIVE Federer-Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo svizzero conduce nel quinto set (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Perfetto a rete lo svizzero. 30-15 Prima vincente di Federer. 15-15 Servizio e dritto di Federer. 2-4 BREAK DI Federer! Dritto vincente dello svizzero. 40-A PALLA BREAK Federer! 40-40 Scappa via il rovescio dell’americano. 40-30 Pazzesca volèe di Sandgren. 30-30 Dritto all’incrocio delle righe di Federer e Sandgren sbaglia. 0-15 Pallonetto di Federer. 3-2 Super rovescio di Federer! 40-30 Bella risposta di Sandgren 40-15 Rovescio lungolinea dello svizzero. 30-15 Lungo il rovescio di Sandgren. 2-2 Sandgren tiene il servizio. 40-15 Lungo di poco il dritto dello svizzero. 30-15 In rete la risposta di Federer. 15-15 Ace centrale di Sandgren. 2-1 Servizio a zero per Federer. 40-0 Ace di Roger! 30-0 Due servizi vincenti di Federer. 1-1 L’americano si salva e vince il game. A-40 Ace centrale dell’americano. 40-40 ... oasport

