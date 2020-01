L’Empire State Building si tinge di viola e giallo: l’omaggio a Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Il grattacielo si illumina di viola e giallo: il saluto dell’Empire State Building a Kobe Bryant Il grattacielo di New York si illumina dei colori della squadra dei Los Angeles Lakers in cui giocava Kobe Bryant: giallo e viola. È il saluto sull’Empire State Building al campione di basket morto in un incidente in elicottero domenica 26 gennaio. Insieme a lui ha perso la vita la figlia 13enne Gianna Maria e altre 7 persone. Leggi anche: L’amore sublime per Kobe Bryant La dedica di Kobe Bryant alla moglie poche settimane prima dell’incidente: “Alla mia migliore amica” “Scoprite il vostro sogno e lavorate per realizzarlo”: cosa mi ha insegnato Kobe Bryant Kobe Bryant: il campione NBA aveva quattro figli, la secondogenita è morta nell’incidente Morte Kobe Bryant: il momento in cui la torre di controllo perde il contatto con l’elicottero VIDEO Kobe Bryant: l’incredibile carriera ... tpi

