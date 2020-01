Kobe Bryant, solamente una parola: grazie (Di martedì 28 gennaio 2020) Una leggenda. Kobe Bryant non era solamente un giocatore di basket: Kobe era la pallacanestro. Simbolo di dedizione, di talento e di sacrificio, Kobe era e rimarrà l’emblema dello sport vero, leale, sincero. Ci ha insegnato cosa significa lottare per ciò che si ama. Si pensa sempre che certe persone, certi idoli, siano intoccabili; che a loro nulla possa accadere. Domenica ci è stata portata via un’icona, ma allo stesso tempo ci è stata lasciata un’eredità. Si dice che muoia giovane chi è caro agli Dei, e quelli del basket hanno consentito a persone come Kobe di far sognare milioni di appassionati, lasciando indelebili alcuni dei momenti più emozionanti della pallacanestro. Kobe Bryant, un giocatore che ha cambiato la pallacanestro Personalmente non ho mai apprezzato troppo il modo di giocare di Kobe. Ne riconoscevo il talento indiscusso, ma non riuscivo a stimare il ... urbanpost

