Jack il pitbull (Di martedì 28 gennaio 2020) Un pitbull chiamato Jack è stato, barbaramente gettato in un rifugio nelle vicinanze di dove abitava, il tutto testimoniato dai volontari che si trovavano nel rifugio. I volontari hanno dichiarato che la cosa peggiore è che Jack ,appena è stato preso in salvo dai volontari, piangeva e cercava comunque di andare incontro al padrone che invece di capire l’errore gravissimo che stava facendo nell’abbandonarlo nel rifugio, il padrone, dal finestrino della macchina si voltò verso Jack si limitò a ridergli in faccia e continuò con il suo piano malefico. A peggiorare la situazione c’era il fatto che Jack era stato abbandonato nel rifugio proprio nel giorno di Natale. Jack non aveva malattie o disturbi, non era insopportabile e non c’era niente di sbagliato in lui. Lo staff del ... bigodino

