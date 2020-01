Il commovente messaggio d’addio di Lebron James a Kobe Bryant: “Adesso tocca a me guidare i Lakers, dammi la forza” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il commovente messaggio d’addio di Lebron James a Kobe Bryant La stella dei Los Angeles Lakers Lebron James ha scritto un commovente messaggio di addio al suo collega e amico Kobe Bryant, il cestista deceduto domenica 26 gennaio in un incidente in elicottero. Queste le parole del fuoriclasse statunitense: “Non sono pronto ma ci provo. Sono seduto davanti al pc e cerco di scrivere qualcosa di sensato per questo post ma appena ci provo ricomincio a piangere pensando a te, alla mia nipotina Gigi e all’amicizia/legame/fratellanza che avevamo!” ha scritto James sul suo profilo Instagram. “Ho letteralmente sentito la tua voce domenica mattina prima della nostra partenza da Philadelphia per tornare a Los Angeles. Non avrei mai e poi mai immaginato che quella sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Ho il cuore a pezzi e sono disperato fratello mio. Ti voglio bene ... tpi

