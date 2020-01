Il Centro Italia trema ancora: torna la paura. Scossa avvertita in sette comuni (Di martedì 28 gennaio 2020) Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nella zona tra Arquata del Tronto e Accumoli (Rieti). Secondo la Sala Sismica Ingv-Roma, l’epiCentro è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri. Al momento non si registrano danni né feriti. “Ci ha portato a rivivere il tragico passato, tutto il vissuto” dice all’Adnkronos Stefano Petrucci, vicesindaco di Accumoli, commentando a caldo la Scossa nell’area già teatro del terribile sisma del 26 agosto del 2016. “Sono tremori che fanno riaffiorare il passato, i ricordi – aggiunge Petrucci, sindaco all’epoca del terremoto – stiamo tutti ancora nelle case provvisorie”.



“Non ci sono stati danni o feriti certo ma queste scosse suscitano sempre pensieri, ricordi tragici. E’ una questione emotiva, mentale. Ormai i nostri paesi non ci ... caffeinamagazine

