Huawei P40 e P40 Pro potrebbero costare meno dei predecessori per un motivo ben preciso (Di martedì 28 gennaio 2020) I prossimi Huawei P40 e P40 Pro non avranno i servizi Google, e proprio per questo motivo i prezzi di vendita potrebbero essere più bassi e aggressivi: ecco le cifre ipotizzate nell'ultima indiscrezione. L'articolo Huawei P40 e P40 Pro potrebbero costare meno dei predecessori per un motivo ben preciso proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

OptiMagazine : Gran sorpresa per il prezzo dei Huawei P40: tanto più basso dei P30? - Multiplayerit : Huawei P40 Pro PE, prime caratteristiche e un video render - Enkey : Huawei P40 Pro sarà il prossimo top di gamma della casa produttrice cinese. Resta il mistero sulla data di release,… -