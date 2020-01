Comune, Palmieri: sentenza Corte Costituzionale fa emergere allarme conti (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Presidente della Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale, Domenico Palmieri, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Oggi è stata emessa la sentenza n. 4 della Corte Costituzionale la quale doveva pronunciarsi sulla costituzionalità di alcune norme di vitale interesse per il Comune di Napoli. Ricordiamo infatti che Il Comune, in base all’ultima riformulazione del Piano di Riequilibrio approvato nell’ambito della procedura di pre-dissesto, aveva quantificato il deficit in circa 1.700 milioni. Tuttavia la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti aveva fatto salire il disavanzo a circa 2.400 milioni. La stessa Corte dei conti campana aveva poi bocciato anche le contromisure adottate dal Comune; in particolare su un punto, ovvero l’errato inserimento in bilancio delle anticipazioni di liquidità ricevute dal Comune negli anni ... anteprima24

