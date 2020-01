Calciomercato, per la Roma e altre cinque durerà un'ora in più (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Consiglio Federale ha stabilito che per Sassuolo, Bologna, Parma, Brescia, Cagliari e Roma il mercato terminerà il 31 gennaio alle 21 e non alle 20 come per tutte le altre squadre. foxsports

DiMarzio : Termina la prima parte di visite mediche per #Eriksen | #Inter #Calciomercato - DiMarzio : #Milan-#Siviglia, trattativa per #Suso I dettagli ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Atteso per domani l'arrivo a #Roma di Carles #Perez -