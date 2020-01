Almeno 30 persone sono morte in un attacco compiuto da un gruppo di sospetti jihadisti in

Almeno otto persone sono morte in un incendio in un porto di un lago in Alabama : Almeno otto persone sono morte a causa di un’incendio che si è sviluppato nella notte tra domenica e lunedì nel porto di un lago in Alabama, negli Stati Uniti, dove erano ormeggiate diverse barche. Il porto si trova all’interno del Jackson County

Veneto - Almeno 7mila persone in cammino per salvare il Parco della Lessinia che la Lega vuole tagliare. Zaia tace - il Pd : “Finge di non sapere” : “No, nessuna dichiarazione”. Dal portavoce del governatore leghista del Veneto Luca Zaia non arrivano commenti, il giorno dopo la manifestazione che ha portato in Lessinia almeno 7mila, forse diecimila cittadini arrabbiati e preoccupati. L’hanno chiamata la “Camminata per il Parco della Lessinia”, organizzata dopo che una proposta di legge regionale ha ottenuto il voto favorevole della Commissione ambiente, in vista del passaggio in ...

Almeno 44 persone sono morte per le alluvioni nel sud-est del Brasile : In Brasile Almeno 44 persone sono morte in questi giorni nello stato del stato del Minas Gerais, nel sud-est del paese, per le conseguenze delle forti piogge. Tra il 25 e il 26 gennaio ci sono infatti state sia alluvioni che

Tmz choc : «Morto Kobe Bryant in un incidente in elicottero». A bordo Almeno tre persone : Morto Kobe Bryant: choc nello sport. La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Tmz. Secondo quanto...

Turchia - terremoto di magnitudo 6.8 : Almeno 19 morti e 500 feriti. “Ci sono ancora persone bloccate sotto le macerie” : sono almeno 19 le vittime del terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter, che ha colpito venerdì sera la provincia di Elazig, nell’est della Turchia. Lo fa sapere l’agenzia governativa per la Protezione civile, secondo la quale oltre 550 persone sono rimaste ferite. “I soccorritori stanno ancora cercando di estrarre almeno 30 persone bloccate sotto le macerie degli edifici crollati a Elazig”, ha detto il ministro degli ...

Terremoto in Turchia - scossa di 6.7 : «Almeno quattro morti». Palazzi crollati - persone sotto le macerie VIDEO : Terremoto, tremenda scossa in Turchia: magnitudo 6.7. Palazzi crollati, terrore in strada. Colpita la provincia di Elazig, nell'Anatolia orientale. Secondo quanto riporta la...

Terremoto in Turchia - scossa di magnitudo 6.7 : «Almeno quattro morti». Palazzi crollati - persone sotto le macerie VIDEO : Terremoto, tremenda scossa in Turchia: magnitudo 6.7. Palazzi crollati, terrore in strada. Secondo quanto riporta la testata turca Daily Sabah almeno quattro persone sarebbero morte sotto le...

Almeno 160 persone sono state ferite a Beirut - in Libano - negli scontri tra manifestanti e polizia : Decine di persone sono state ferite a Beirut, la capitale del Libano, negli scontri tra manifestanti anti-governativi e le forze di sicurezza, che hanno usato i gas lacrimogeni e aperto i cannoni ad acqua per disperderli. Non ci sono cifre

In Pakistan Almeno 59 persone sono morte a causa delle valanghe : almeno 59 persone sono morte nelle valanghe che si sono verificate nelle ultime 24 ore nella regione del Kashmir amministrata dal Pakistan; ci sono anche molti dispersi e le squadre di soccorso sono al lavoro per ritrovarli. Per ora sono

Fossa comune in Messico - scoperti i cadaveri di Almeno 29 persone : Continua la strage in Messico, dove soldi sporchi e interessi illeciti danno vita a un sistema corrotto e manovrano il business nazionale. Nel settembre 2018 erano rinvenuti 166 cadaveri nello Stato costiero di Veracruz. I corpi pare fossero stati sepolti 2 anni prima. Si trattava di una delle più grandi fosse comuni scoperte in Messico, dove i cartelli della droga fanno stragi e seppelliscono in massa i loro “nemici”. 42 le persone ...

Iran - ripresa la sepoltura di Soleimani a Kerman dopo lo stop per la morte di Almeno 50 persone : Sono riprese dopo alcune ore di stop le operazioni di sepoltura del generale Qasem Soleimani, dopo il fuggi fuggi generale a Kerman che ha portato alla morte di almeno 50 persone nella calca e al ferimento di altre 200 persone. Una tragedia che ha costretto le autorità a sospendere per motivi di sicurezza. A riportarlo sono l’agenzia di stampa Isna e Al Arabiya su Twitter. Migliaia di persone erano scese in strada nella città natale di ...

Almeno 35 persone sono morte in una fuga di massa al funerale del generale iraniano Qassem Suleimani - a Kerman : La tv di stato iraniana ha detto che martedì Almeno 35 persone sono morte e 48 sono state ferite in una fuga di massa avvenuta durante la processione funebre di Qassem Suleimani, il potentissimo generale iraniano ucciso dagli Stati Uniti,

In un’università in India alcuni uomini mascherati hanno attaccato professori e studenti con bastoni e mattoni - ferendo Almeno 42 persone : In un’università di Nuova Delhi, in India, alcuni uomini mascherati hanno attaccato professori e studenti con bastoni e mattoni, ferendo almeno 42 persone. L’attacco, secondo i testimoni, è avvenuto tra le 19 e le 20 di domenica al campus della Jawaharlal

Almeno 10 persone sono morte nel crollo di un palazzo in costruzione in Cambogia : Venerdì Almeno 10 persone sono morte e 23 sono state ferite nel crollo di un palazzo di sette piani in costruzione nella provincia di Kep, in Cambogia, 160 chilometri a sud-ovest di Phnom Penh. I corpi di cinque morti sono già stati