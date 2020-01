“Yolandi”: la scandalosa canzone in cui il rapper Skioffi “uccide” una donna (Di lunedì 27 gennaio 2020) La canzone di Skioffi, ex concorrente di Amici, che racconta un femminicidio “Quando il sole cala, sfogo le mie voglie su una piccola Yolandi, la sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi. Se lo vuole forte, io glielo do forte”. Questo breve passaggio del brano intitolato “Yolandi” dovrebbe dare la misura della violenza e del maschilismo di cui è intrisa la canzone del rapper conosciuto con il nome di Skioffi. Skioffi, il cui vero nome è Giorgio Iacobelli, è un rapper ed ex allievo della scuola di Amici 19. Skioffi ha già un bel seguito di fan. Infatti sul suo canale Youtube ha oltre 40 mila iscritti. Tra l’altro ha anche pubblicato nel 2019 il suo primo album dal titolo “Benjamin”. Sabato scorso, 25 gennaio 2020, è andata in onda la puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. La puntata è terminata con gli esami di ... tpi

