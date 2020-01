What We Do In The Shadows: su Rai 4 le vicende di 4 vampiri seguiti da una troupe televisiva (Di lunedì 27 gennaio 2020) What We Do In The Shadows Quattro vampiri centenari sorvegliati 24 ore su 24 da una troupe televisiva. E’ questo l’incipit di What We Do In The Shadows, nuova serie comedy-horror in onda su Rai 4, a partire da stasera in seconda serata. What We Do In The Shadows: trama e anticipazioni I vampiri Nandor (Kayvan Novak), Lazlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin (Mark Proksch) convivono insieme a New York, in una casa sita a Staten Island, in compagnia di Guillermo (Harvey Guillén), il loro famiglio. La vita dei quattro incomincerà a complicarsi quando una troupe televisiva firmerà con loro un contratto per seguirli, 24 ore su 24, al fine di fare un documentario sulla vita dei non-morti. Tra una ripresa e l’altra, i ‘particolari’ coinquilini dovranno inoltre vedersela con un Maestro della Notte, risorto proprio nella cittadina in cui risiedono, e ... davidemaggio

