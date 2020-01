Ultimi sopralluoghi in vista dell’arrivo del presidente Sergio Mattarella (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Stamani i funzionari della Presidenza della Repubblica, accompagnati da quelli della Prefettura, della Questura e dell’Unisannio hanno proceduto all’ultimo sopralluogo in vista della visita di domani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la inaugurazione dell’Anno Accademico. Il sopralluogo si è dipanato tra le tappe della visita del presidente Mattarella in città, a partire dalla stazione ferroviaria: infatti il Capo dello Stato arriverà in treno. Il cerimoniale di questa mattina ha previsto prima la visita alla Chiesa di Santa Sofia – Patrimonio Unesco con l’annesso Chiostro del Museo del Sannio per portarsi infine nel vicino ex Convento di Sant’Agostino, dove è prevista la Cerimonia più importante e cioè l’avvio ufficiale dell’Anno Accademico. Infine, il sopralluogo si è ... anteprima24

