Triennale, tre nuove mostre per una vocazione multi disciplinare (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milano, 27 gen. (askanews) – Tre mostre per inaugurare il 2020 e l’ingresso a pieno regime della squadra di Stefano Boeri: la Triennale di Milano si presenta al pubblico con una nuova stagione di esposizioni ed eventi, che ci è stata raccontata dal direttore artistico Lorenza Baroncelli. “Sicuramente uno dei punti fondamentali – ha detto ad askanews – sarà la riscoperta dell’edificio. Stiamo iniziando una serie di lavori per il ‘back to Muzio’, con l’idea un po’ di svuotare l’istituzione, farla tornare a quella che era la monumentalità e la flessibilità originale: questa sarà un po’ la cifra di tutte le mostre che porteremo avanti nell’anno. Allestimenti molto semplici, che danno forza allo spazio e ai contenuti che vengono ospitati all’interno”. Seguendo queste, per così dire, linee guida, è ... notizie

