Smog Torino: domani torna il livello arancio, stop ai diesel Euro4 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Arpa Piemonte ha rilevato a Torino, negli ultimi 6 giorni, livelli di micropolveri oltre i limiti d’attenzione, con punte di 100 microgrammi al metro cubo. Per questo da domani, martedì 28 gennaio, e fino a giovedì 30 gennaio, come previsto dall’accordo dei Comuni della Città metropolitana che applica il protocollo di bacino padano, dalle 8 alle 19 non potranno circolare le automobili e gli automezzi per il trasporto merci con alimentazione diesel e omologazione fino a Euro 4 compreso (primo livello emergenziale).L'articolo Smog Torino: domani torna il livello arancio, stop ai diesel Euro4 Meteo Web. meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Secondo il rapporto 'Mal'aria' di Legambiente, a gennaio 2020, 5 città – Frosinone, Milano, Padova, Torino e Trevis… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Cala la concentrazione di polveri nell’aria, stop alle misure emergenziali. Via libera a diesel e… - TorinoClick : Da domani e fino a giovedì 30 gennaio dalle ore 8 alle ore 19 non potranno circolare le automobili e gli automezzi… -