Scienza: l’hamburger fu inventato dagli antichi Romani (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le origini dell’hamburger, uno dei piatti più popolari in America, potrebbero essere legate alla storia dell’antica Roma. Questo è quanto sostenuto da una ricerca dell’Università dell’Iowa, guidata da Rosemary L. Moore. Stando a quanto riportato su Daily Mail, in un antico libro di cucina romana vi è la ricetta di un pasto chiamato “Isicia Omentata”, che utilizza carne macinata, bacche di ginepro, vino, pinoli e una salsa salata a base di pesce, assemblati poi forma di tortina. Il libro, chiamato Apicio, fu composto alla fine del IV o V secolo, e riporta anche altre ricette che l’Impero utilizzava regolarmente, come vitello fritto con uvetta, ragù di struzzo di tonno arrosto e molte altre. “Quando pensiamo alla cucina romana, l’Apicio è il libro di riferimento”, afferma Moore, docente di Storia classica presso ... meteoweb.eu

