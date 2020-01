Piazza Affari affonda per il virus cinese, lo spread cala per le Regionali (Di lunedì 27 gennaio 2020) A metà mattinata Piazza Affari perde terreno assieme alle altre Borse europee, tutte in calo del 2%, mentre assistono all’avanzata del coronavirus e temono gli effetti che potrà avere sull’economia globale.Il Ftse Mib cede l′1,5% appesantito da Cnh e Stm, con flessioni superiori al 4%, Ferragamo, Tenaris, Buzzi, Prysmian e Moncler, con cali superiori al 3%. Lusso, industriali, materie prime, energetici ed auto che temono una frenata del colosso cinese, impegnato ad arrestare la diffusione dell’epidemia. Male anche Saipem, , Pirelli e Ferrari. Tengono i bancari grazie al crollo dello spread Btp-Bund seguito al successo del centrosinistra nelle elezioni in Emilia Romagna. Il differenziale si attesta sui 140 punti,a i minimi da ottobre 2019 insieme al rendimento del Btp decennale huffingtonpost

Daviderel4 : RT @ElioLannutti: Il coronavirus affonda le Borse, spread in netto calo dopo il voto in Emilia-Romagna @sole24ore - ZPeppem : RT @HuffPostItalia: Piazza Affari affonda per il virus cinese, lo spread cala per le Regionali - alebisix : In Piazza Affari stamattina c’era questo cagnolone stupendo che si metteva in posa ogni volta che il padrone glielo… -