Paola Barale attacca Gianni Sperti: “Ero io l’uomo di casa” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Durante l’ultima puntata di Live- non è la D’Urso, andata in onda lo scorso 26 gennaio, tra gli ospiti in studio anche Paola Barale, che ha affrontato il momento delle ‘sfere’; ovvero la parte del programma condotto da Barbara D’Urso, dove uno degli ospiti si sottopone al giudizio di cinque opinionisti. Oggetto delle critiche positive e negative, rivolte alla Barale, alcuni argomenti che sono rimbalzati sulle pagine di diversi tabloid. La prima parte del dibattito si è concentrata sulle ‘accuse’ che Paola aveva rivolto ad Alfonso Signorini (ndr, il link dell’articolo in calce al pezzo), dopo che il settimane Chi aveva pubblicato una foto intima della showgirl in Senza veli. Nella seconda parte del dibattito, si è affrontato un altro argomento: le vicissitudini sentimentali di Paola Barale. Infatti pare che la showgirl nelle ultime ... velvetgossip

