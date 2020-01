LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 3-6 7-6 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo avanti di un break nel quarto set (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto di Kyrgios. 5-3 Nadal è ad un solo game dal chiudere il match. 40-15 Perfetta chiusura a rete di Nadal. 30-0 Dritto vincente dello spagnolo. 15-0 Fantastico rovescio lungolinea di Nadal. 4-3 Kyrgios riesce a tenere il servizio e resta in partita. A-40 Ace a 210 km/h di Kyrgios. 40-40 Ancora un vincente di dritto di Nadal. 30-30 Nadal sfonda con il dritto. 30-15 Prima vincente dell’Australiano. 15-15 Servizio e dritto di Kyrgios. 4-2 Spettacolare Nadal a rete. Grandissima volèe e servizio tenuto a zero. 40-0 Anche questo game sta andando via velocissimo. 30-0 Dritto vincente di Nadal. 3-2 Comodissimo game per Kyrgios, ma Nadal resta in testa di un break. 40-15 Ancora un altro punto dal servizio per l’Australiano 15-15 Prima vincente di Kyrgios. 2-1 BREAK Nadal! Doppio fallo pesantissimo di Kyrgios che perde ... oasport

