LIVE Nadal-Kyrgios 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Kyrgios, ace numero tre. 40-40 Ancora un errore con il dritto di Kyrgios. 40-30 Kyrgios cerca una strana palla corta con Nadal lontano, però il colpo rimane in corridoio. 40-15 Altra prima di Kyrgios. 30-15 servizio esterno vincente di Kyrgios. 15-15 Spettacolare dritto in recupero di Nadal all’incrocio delle righe! 15-0 Secondo ace di Kyrgios. 2-1 Nadal, gancio di dritto in controbalzo che rimane in campo su bordata di dritto di Kyrgios. 40-0 Nadal guadagna campo e poi chiude a rete. 30-0 Spinge verso il proprio lato destro con il dritto Nadal e alla fine sfonda. 15-0 servizio vincente di Nadal. 1-1 Ace di Kyrgios. 40-15 Dritto larghissimo di Nadal. 30-15 Kyrgios viene a rete, Nadal lo passa con il rovescio dopo aver costretto Kyrgios alla prima volée di rovescio. 30-0 servizio al corpo di Kyrgios. 15-0 servizio e dritto di ... oasport

