Il medico sannita Enrico Iannace in Libia per una missione umanitaria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Ancora una missione umanitaria per il medico sannita Enrico Iannace, originario di San Leucio del Sannio. Iannace, questa volta, ha fatto parte del team composto da medici e infermieri del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina e del Bambino Gesù di Roma che ha operato per una settimana in Libia salvando la vita a dieci bambini. Quando i sanitari italiani sono arrivati in Libia, e precisamente presso il Benghazi Medical Center, il più grande ospedale della Cirenaica e l’unico in grado di eseguire ad oggi interventi cardiaci, lo scenario che si sono trovati dinanzi era da Apocalisse. Due giorni di blocco a Tunisi in attesa dei visti per entrare in Libia e raggiungere finalmente la città di Bengasi, o meglio ciò che rimane di essa dopo i tre anni di occupazione da parte delle milizie islamiche. Una città distrutta dalla ... anteprima24

