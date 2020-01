Coronavirus, task force: ministero della Salute e numero verde rafforzati (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Coronavirus continua mietere vittime e per far fronte a ciò il ministero della Salute e il numero verde sono stati rafforzati: tutte le info Uomini e donne con mascherine, Fonte: GettyImages Il Coronavirus, terribile flagello che ha colpito la Cina, continua a mietere vittime e, durante la giornata di oggi, i morti sono arrivati ad 81. Per far fronte all’epidemia, il Ministro degli esteri ha deciso di pubblicare un avviso in cui vi è l’allerta per tutti coloro che vorrebbero intraprendere un viaggio a Hubei. L’avviso in questione spiega che, a causa dell’epidemia in corso, è meglio non andare nel luogo prima citato. Nel frattempo, il ministero della Salute ha indetto un’altra riunione della task force e tra i presenti vi era anche il direttore dell’OMS. Tutte le istituzioni competenti possono essere utili per gestire il ... chenews

MinisteroSalute : #Coronavirus, oggi nuova riunione task-force con Ministro @robersperanza e formazione del personale sanitario impeg… - MinisteroSalute : Nuovo #Coronavirus, prosegue monitoraggio costante dopo la riunione della task-force di oggi del Ministero. Le ulte… - MinisteroSalute : #Coronavirus, questa mattina riunita task-force con il Ministro @robersperanza. A seguire l'incontro con i rapprese… -