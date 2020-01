Coronavirus, cresce il bilancio delle vittime | Ammessi errori sui rischi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Contastato il primo decesso del Coronavirus a Pechino e aumentano le vittime nel bilancio. Rafforzate le misure di sicurezza per evitare il contagio. Intanto Hong Kong, Giappone e Mongolia lanciano l’allarme: pronti a rientrare in patria i concittadini presenti nella provincia di Hubei Secondo le autorità di Hubei, la provincia epicentro della diffusione del Coronavirus, … L'articolo Coronavirus, cresce il bilancio delle vittime Ammessi errori sui rischi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

