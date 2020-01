Concorso Ispettori Inail 2020, in arrivo il bando: cosa sappiamo ad ora (Di lunedì 27 gennaio 2020) Annunciato dalla Ministra del Lavoro un nuovo Concorso Ispettori Inail 2020 per potenziare determinate aree dell’Istituto. Le unità autorizzate sono 150. Come per l’ultimo Concorso Inail indetto, finalizzato all’assunzione di 41 Informatici, la selezione sarà riservata a laureati. Le candidature potranno essere trasmesse solamente dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e nella sezione “bandi di Concorso” sul sito dell’Inail. Vediamo tutte le informazioni nel dettaglio. Concorso Inail 41 Informatici: cosa sapere Concorso Ispettori Inail: tempistiche di pubblicazione Ai microfoni di Rai Radio 1 la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha chiarito le tempistiche di pubblicazione del nuovo Concorso Inail 2020 e i profili richiesti. Il bando per 150 Ispettori potrebbe essere pronto entro fine Gennaio: per ... leggioggi

