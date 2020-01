Ci sforziamo di ricordare ma non riusciamo più a vedere: buona Giornata della Memoria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ci sforziamo di ricordare ma non riusciamo più a vedere: buona Giornata della Memoria Ma esattamente che Memoria comMemoriamo? Meglio: si riesce a commemorare una Storia che si sbriciola ogni giorno calpestata dall’unto di una politica concentrata a infervorare la società verso l’odio, verso la ferocia e verso la distruzione dell’altro? È una Giornata della Memoria flebile quest’anno qui dalle nostre parti, una Giornata della Memoria che si sforza di ricordare mentre non si riesce più nemmeno a vedere: gli atti razzisti, le esultanze per i morti in mare, gli ebrei che sono tornati improvvisamente e spaventosamente ebrei prima che persone, le tragedie del mondo che durano solo il tempo di fare incetta di clic e rimpolpare le statistiche dell’informazione (dico, veli ricordate i curdi di cui non parla più nessuno?), le scritte naziste che compaiono sulle porte delle abitazione dei figli ... tpi

sforziamo ricordare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : sforziamo ricordare