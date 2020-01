Barbara Alberti torna in gioco | Grandi novità al Grande Fratello Vip (Di martedì 28 gennaio 2020) Una puntata ricca di colpi di scena: la concorrente, dopo aver accusato un malore notturno ed essere sottoposta a visita medica, rientra nella casa dei Vip, più agguerrita di prima. “Sono troppo infantile per questo gioco” questo il mea culpa che aveva fatto Barbara Alberti prima di avere un malore ed abbandonare momentaneamente la casa. … L'articolo Barbara Alberti torna in gioco Grandi novità al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quind… - trash_italiano : ?? #GFVIP: Barbara Alberti momentaneamente fuori dalla casa per un’indisposizione. Televoto annullato -