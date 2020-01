Barbara Alberti resta al Grande Fratello Vip 4, le accuse: polemica fuori dalla Casa (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti rientra nel programma Alla fine Barbara Alberti non è stata esclusa dal Grande Fratello Vip 4 ed è stata riammessa tra i concorrenti nonostante le polemiche sollevate la scorsa settimana e i filmati mandati in onda sino a oggi. La scrittrice era visibilmente provata dai meccanismi di gioco, al … L'articolo Barbara Alberti resta al Grande Fratello Vip 4, le accuse: polemica fuori dalla Casa proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quind… - trash_italiano : ?? #GFVIP: Barbara Alberti momentaneamente fuori dalla casa per un’indisposizione. Televoto annullato -