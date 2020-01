‘Antifa hier’, la risposta antifascista a ‘Juden hier’ al Vittorio Emanuele II di Napoli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli studenti del liceo Vittorio Emanuele II di Napoli hanno affisso, davanti alla porta di tutte le aule, un cartello con la scritta "Antifa hier", qui c'è un antifascista. Un gesto simbolico per manifestare solidarietà, sulla scorta dell'esempio del sindaco di Milano Beppe Sala, per la scritta comparsa sulla casa di una deportata a Mondovì, "Juden hier". fanpage

