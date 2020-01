Testa a testa in Emilia Romagna e vantaggio (netto) del centrodestra in Calabria. I primi exit poll (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono usciti i primi exit poll che riguardano le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Nella regione "rossa" non c'è un vincitore certo e il distacco è minimo. Il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini è in testa, secondo i primi dati forniti dal Consorzio Opinio per la Rai, con una percentuale tra il 47 e il 51%. #EXITPOLL #EmiliaRomagna OPINIO-RAI: BONACCINI (CSX): 47-51% BORGONZONI (CDX): 44-48% BENINI (M5S): 2-5% Copertura: 80%%#MaratonaYouTrend — YouTrend (@you trend) January 26, 2020 In Calabria, sempre secondo gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai, invece la situazione è molta più netta con la candidata del centrodestra Jole Santelli (49-53%) nettamente in vantaggio nei confronti del rivale, Callipo (29-33%), ampiamente distaccato. I dati sull'affluenza È del 59,47% l'affluenza ... agi

