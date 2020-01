Striscione di ‘benvenuto’ a Sarri per Napoli-Juventus: “Gobbo bastardo” (Di domenica 26 gennaio 2020) I tifosi più caldi della tifoseria napoletana hanno deciso di 'accogliere' il grande ex di turno, Maurizio Sarri, apostrofandolo pesantemente su uno Striscione: "Sarri gobbo bastardo, sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande!!". In conferenza, il tecnico aveva provato a stemperare il clima: "Fischi del San Paolo? Sarebbero manifestazione d'affetto" fanpage

