Roma: ucciso a colpi di pistola mentre rientrava in carcere (Di domenica 26 gennaio 2020) Esecuzione per strada nella tarda serata di ieri sera in via Gabrio Casati, nella zona di Fidene, a Roma. La vittima è un cittadino albanese di 43 anni, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, mentre da casa stava rientrando nel carcere di Rebibbia, poiché sottoposto al regime di semilibertà. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti gli agenti delle volanti e gli uomini della Polizia Scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da diversi colpi d'arma da fuoco, tra cui uno alla testa. Le indagini proseguono sotto la direzione della Squadra ...

