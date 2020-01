Paola Barale glissa su Raz Degan e Gianni Sperti: “Non ne voglio parlare!” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paola Barale contro Raz Degan e Gianni Sperti a Live Non è la D’Urso: “Mi hanno fatto del male” Grande protagonista della puntata del 26 gennaio di Live Non è la D’Urso, Paola Barale ha detto la sua su Gianni Sperti e Raz Degan. La bellissima e affascinante showgirl, dopo aver visto un filmato che ha ripercorso la sua vita sentimentale, prima il matrimonio con Gianni Sperti e poi il lungo fidanzamento con Raz Degan, ha dichiarato che i due uomini le hanno fatto molto male: “Non voglio parlare di loro, mi hanno fatto male. Ho un dimenticatoio. Pertanto non ho nessun piacere di parlare di queste persone”. Parole dure quelle di Paola Barale sui suoi due grandi amori della sua vita. Eppure la storia con Raz Degan ha fatto sognare gli italiani e durante la dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi l’amore sembrava essere ... lanostratv

