Napoli-Juventus 2 a 1, Zielinski e Insigne stendono i bianconeri. La corsa per lo Scudetto rimane apertissima (Di domenica 26 gennaio 2020) Poteva allungare su Inter e Lazio, entrambe fermate sul pari rispettivamente da Cagliari e Roma, ma nel posticipo di domenica sera la Juventus esce sconfitta dal San Paolo per 2 a 1, grazie ai due gol di Zielinski e Insigne che ricacciano il Napoli fuori dalla crisi. Gli azzurri hanno trovato il vantaggio al ’63: Insigne calcia da fuori area, Szczesny respinge male sui piedi di Zielinski che da due passi e con il portiere bianconero a terra insacca la palla portando in vantaggio i partenopei e facendo esplodere il San Paolo. Da lì, la Juve degli ex Sarri e Higuain prova a reagire: dentro anche Douglas Costa e Bernardeschi. Ma sono i ragazzi di Gattuso a raddoppiare: cross in area, perfetta coordinazione di Insigne che conclude e segna, grazie anche a una deviazione decisiva di de Ligt. A niente è servita la rete del solito Cristiano Ronaldo, al’90: il Napoli si prende i tre ... ilfattoquotidiano

