Milly Carlucci confessa a Simona Ventura: “È stato molto difficile” (Di domenica 26 gennaio 2020) Il cantante mascherato, Milly Carlucci svela a Settimana Ventura: “È stato complicato…” Si è raccontata con una lunga chiacchierata fatta con Simona Ventura nella puntata di oggi di Settima Ventura Milly Carlucci, conduttrice de Il cantante mascherato, che anche venerdì scorso ha registrato ottimi ascolti battendo nettamente la concorrenza del GF Vip di Alfonso Signorini. E parlando proprio del successo de Il cantante mascherato, Milly Carlucci ha spiegato a Simona Ventura: E’ stato parecchio difficile mascherare le voci dei personaggi. C’è stato un gran lavoro dietro, iniziato quando non sapevano ancora neppure della messa in onda dello show, ma avevamo già il cast pronto … nascondere le “s” e le “z” emiliane di Orietta Berti, per esempio, non è stato facile. Settimana Ventura, Milly Carlucci su Il cantante mascherato: ... lanostratv

