Maurizio Sarri non accetta la sconfitta contro il Napoli: “Ha fatto il minimo per vincere” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha commentato la sconfitta sul campo del Napoli ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico non ha accettato la sconfitta. “Siamo stati passivi, nell’azione del gol e in tutta la partita. Abbiamo fatto una gara sottoritmo, pensando di poter vincere camminando e tocca 5 volte il pallone. Mentalmente è stata una partita estremamente blanda. Mi sembra una partita sbagliata, a livello di approccio, di intensità nell’interpretazione mentale e fisica. Non possiamo essere quelli di stasera. C’è la consapevolezza di aver sbagliato e perso un match contro un avversario che ha fatto il minimo per vincere”. “Riguardo al mio ritorno al San Paolo è chiaro che prevalga la partita e uno cerca di estraniarsi da tutto e da tutti per spendere energie solo sulla partita, ma è chiaro che per me Napoli rappresenta una tappa ... calciomercato.napoli

