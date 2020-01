LIVE Roma-Lazio 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: pareggio di Acerbi! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35′ Gooooooooooooooooool, Acerbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Pau Lopez con una follia dopo un corner rilancia la palla in area ostacolandosi con Smalling, Acerbi insacca tutto solo, Roma-Lazio 1-1. 33′ Lulic dalla sinistra rientra e tira, pallone che finisce fuori. 31′ Lazio che soffre e non riesce a trovare gli attaccanti dopo il primo pressing. 29′ Santon per Dzeko che prova a superare Acerbi ma il centrale della nazionale recupera il pallone. 27′ Ancora Dzeko vicino al raddoppio, prima di piatto (con salvataggio di Luiz Felipe sulla linea) e poi di testa va vicino alla doppietta personale. 25′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Dzekoooooooooooooooooooooooo, errore in uscita di Strakosha che sbaglia il tempo dell’intervento e di testa Dzeko non tradisce, Roma-Lazio 1-0. 23′ Kluivert prova il cross ... oasport

