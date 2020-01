Kobe Bryant, ha perso la vita anche la figlia (Di domenica 26 gennaio 2020) Un drammatico incidente con l’elicottero è accaduto nelle scorse ore. Purtroppo ha perso la vita Kobe Bryant. Tutto il mondo del basket e dello sport, è in lutto. La vicenda è accaduta in California e con l’uomo, c’erano anche altre persone tra cui sua figlia, Gianna Maria di soli tredici anni. In molti sono sconvolti da ciò che accaduto nelle scorse ore ed ancora nessuno riesce a crederci. Lo sportivo aveva solamente quarantuno anni ed era molto famoso, per aver giocato a basket nella NBA. Secondo le informazioni che sono emerse, l’uomo era a bordo del suo elicottero privato, con il pilota ed altre persone ed erano diretti alla Mamba Academy, un centro sportivo di Kobe Bryant. L’incidente è avvenuto alle dieci del mattino in California, le diciannove in Italia. Non si sa ancora per quale motivo, ma il veicolo ha preso fuoco e nonostante i disperati ... bigodino

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco -