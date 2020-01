Inter, stop contro il Cagliari. Furia Antonio Conte, Ranocchia sputa verso il quarto uomo. Cosa è successo (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter-Cagliari, Antonio Conte si rifiuta di parlare con la stampa al termine della partita. Andrea Ranocchia sputa verso il quarto uomo. Cosa è successo. Serie A, Inter-Cagliari, Antonio Conte diventa una Furia al punto che nel post partita diserta le Interviste di rito e manda capitan Handanovic davanti alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti presenti. Anche in campo il tecnico nerazzurro è parso visibilmente nervoso per l’espulsione di Lautaro Martinez. Inter-Cagliari, Antonio Conte una Furia nel finale di partita Ma andiamo con ordine per provare a capire cosa sia successo nell’infuocato finale di partita tra Inter e Cagliari, con la gara che si è conclusa sul risultato di 1 a 1 in virtù delle reti messe a segno da Lautaro Martinez e Radja Nainggolan. Nel finale di partita, con gli animi dei nerazzurri sicuramente caldi per un pari scomodo che regala ... newsmondo

