Incidente a Erbusco, auto finisce fuori strada e si ribalta: 4 ragazzi feriti, due sono gravi (Di domenica 26 gennaio 2020) Incidente all'alba di oggi a Erbusco, in provincia di Brescia. Un'auto con a bordo una ragazza 17enne e tre ragazzi tra i 20 e i 23 anni è finita fuori strada e si è ribaltata dopo l'urto contro una ringhiera. I quattro giovani sono rimasti incastrati tra le lamiere e liberati dai vigili del fuoco: due di loro hanno riportato gravi ferite, uno è stato portato in ospedale in elicottero. fanpage

