In Cina il virus “accelera”, salgono a 54 le vittime. Speranza fa il punto con le Regioni (Di domenica 26 gennaio 2020) L'ultimo bilancio parla di 54 vittime da coronavirus in Cina, con 13 nuovi decessi nella provincia di Hubei, epicentro del contagio, dove si contano anche 323 nuovi casi. In tutta la Cina le infezioni confermate salgono cosi' a 1.610 sulla base di dati precedentemente rilasciati dal governo di Pechino. E intanto, c'e' un primo caso sospetto di coronavirus in Canada. Si tratta di un uomo sui 50 anni che ha viaggiato nella citta' cinese di Whuan e che ora si trova in ospedale a Toronto. Si attende la conferma dagli ulteriori esami. Un uomo di nazionalita' cinese, invece, e' stato ricoverato all'ospedale universitario di San Cecilio de Granada, nel Sud della Spagna, con i sintomi di un possibile contagio da coronavirus. Il paziente, proveniente da Wuhan, si e' presentato al centro medico con la febbre. Ed e' stato subito adottato il protocollo per l'isolamento e per le analisi necessarie. ... ilfogliettone

