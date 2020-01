Golf, Lucas Herbert trionfa per la prima volta in carriera all’Omega Dubai Desert Classic, beffato al playoff Bezuidenhout (Di domenica 26 gennaio 2020) Finale mozzafiato quello che ha riservato l’Omega Dubai Desert Classic 2020 di Golf, terzo e ultimo atto del cosiddetto Desert Swing dello European Tour. L’australiano Lucas Herbert è riuscito a trovare la prima emozionante vittoria da pro dopo un drammatico playoff contro il sudafricano Christiaan Bezuidenhout. Il ventiquattrenne nativo del Victoria è risucito a imbucare il putt per il birde nella seconda buca dello spareggio, poco dopo quello che lui stesso ha definito come il peggior colpo della propria carriera, giocato nella buca precedente. L’approccio al green del par 5 della 18 era infatti finito in acqua, ma l’aussie è stato in grado di salvare comunque il par e ha avuto una seconda occasione visto che neanche il suo avversario era riuscito a trovare il fondo della buca al quarto colpo. Bezuidenhout era in testa da solo dopo 71 buche nel torneo con il ... oasport

