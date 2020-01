“C’è posta per te” Francesco e Marisa, un amore unico come pochi: la storia ha commosso tutti (Di domenica 26 gennaio 2020) Grande sorpresa per Francesco quando, dalle scale di C’è posta per te, arriva proprio la sua attrice preferita: Giulia Michelini. I due si abbracciano ed è poi lei a prende parola per dare un consiglio all’uomo: “Devi far sentire utile lei così come tu lo sei per lei ogni giorno. Sfogati con lei, non tenerti tutto dentro. Ti sta chiedendo proprio questo. L’amore è un dare e avere” ricorda. Lui accetta il consiglio e promette a sua moglie che d’ora in poi si sfogherà e le dirà anche tutto quello che non va. Tuttavia ha una richiesta: “Aprirò questa busta solo a patto che tu non mi dica più grazie”, dice, scoppiando poi in lacrime. Marisa accetta e i due si sciolgono prima in un bacio poi in un lungo abbraccio. Salutano tutti accompagnati proprio da Giulia Michelini. Marisa è la protagonista dell’ultima storia di questa nuova puntata di C’è ... howtodofor

Bobbio65M : RT @LaVeritaWeb: Nella regione che ha creato il sistema Bibbiano, il presidente uscente lancia l'asilo nido obbligatorio. Alla base c'è l'o… - marcogirgi : RT @LaVeritaWeb: Nella regione che ha creato il sistema Bibbiano, il presidente uscente lancia l'asilo nido obbligatorio. Alla base c'è l'o… - kalyaMail : RT @LaVeritaWeb: Nella regione che ha creato il sistema Bibbiano, il presidente uscente lancia l'asilo nido obbligatorio. Alla base c'è l'o… -