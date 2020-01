Avviso ai naviganti, lasciate stare il Quirinale (Di domenica 26 gennaio 2020) Poiché la situazione di partenza è 2-0 per il Pd contro il resto del mondo (destra e M5S sono all’opposizione sia in Emilia Romagna che in Calabria) è quasi certo che nelle prossime ore avremo un mutamento degli equilibri. È però evidente a tutti che a fare la differenza “vera” sarà il risultato della sfida più a nord, per ragioni che è inutile stare qui ad elencare.Vale quindi la pena concentrarsi sugli effetti di quel risultato, perché saranno comunque assai significativi.Cominciamo dall’ipotesi di conferma del governatore uscente, cioè Stefano Bonaccini. La maggioranza giallo-rossa ne esce rasserenata, almeno nel breve periodo (in tarda primavera si vota in sei regioni, comprese Toscana e Campania, oggi a guida Pd), anche se con un importante spostamento degli equilibri interni. È ... huffingtonpost

