Virus cinese, primi casi in Europa: 3 contagiati in Francia (Di sabato 25 gennaio 2020) Milano, 25 gen. (askanews) – Il misterioso coronaVirus cinese che provoca una malattia simile alla polmonite, inizia a far paura anche in Europa. Il ministro della sanità francese Agnès Buzyn, infatti, ha confermato i primi 3 casi di contagio in Francia; uno è stato ufficialmente accertato a Bordeaux, nel sud-ovest del Paese e un altro a Parigi. Il terzo caso è relativo a un parente stretto di uno dei primi due pazienti appena rientrati dalla Cina e ora ricoverati in isolamento. In Italia c’è stato un caso sospetto a Parma; una donna appena rientrata proprio da Wuhan, città focolare dell’epidemia. I primi accertamenti, tuttavia, avrebbero escluso che possa trattarsi di coronaVirus anche se la paziente resta sotto osservazione. Intanto, in Cina è salito a oltre 40 il numero dei morti. Secondo la stampa locale, inoltre, 29 province cinesi avrebbero dichiarato al momento ... notizie

