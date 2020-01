Virus Cina, un caso sospetto in Canada

caso sospetto di coronaVirus in Canada. Sotto osservazione un uomo di circa 50 anni che ha viaggiato nella città cinese di Whuan e che ora è ricoverato in ospedale a Toronto. Si attendono i risultati di ulteriori esami.(Di domenica 26 gennaio 2020) Primodi coronain. Sotto osservazione un uomo di circa 50 anni che ha viaggiato nella città cinese di Whuan e che ora è ricoverato in ospedale a Toronto. Si attendono i risultati di ulteriori esami.(Di domenica 26 gennaio 2020)

In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l'emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri. I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus