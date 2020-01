Virus Cina, i medici stranieri: “Aiutare la Cina con mascherine e informazioni” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Sostenere la Cina con fornitura di mascherine protettive, che ormai scarseggiano o sono molto care nel Paese. E dare più informazione possibili sia in Italia, che in Europa, che nella stessa Cina, perché non si devono commettere gli sbagli del passato, quando si è creato molto allarmismo dove non c’era bisogno”. A chiederlo l’Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e l’Unione Medica Euro Mediterranea (Umem), che lanciano il loro appello al Governo italiano. “Urge informare la popolazione della reale situazione – ricorda il presidente dell’Amsi Foad Aodi – senza nascondere la realtà, come ha fatto in passato la Cina, e intensificare la collaborazione e l’informazione interprofessionale e interistituzionale”. Secondo Aodi, che è in contatto con i rappresentanti nei paesi mediterranei ... meteoweb.eu

