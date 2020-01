Sci alpino, l’Italia festeggia una storica tripletta: quarto podio monopolizzato in Coppa del Mondo. Tutti i precedenti (Di sabato 25 gennaio 2020) Elena Curtoni, Marta Bassino e Federica Brignone hanno monopolizzato il podio della discesa di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Sul pendio bulgaro è arrivata una strepitosa tripletta italiana, una vera e propria apoteosi azzurra nella velocità che certifica ulteriormente l’eccezionale qualità della stagione delle nostre portacolori. Elena Curtoni ha conquistato il primo successo della carriera nel massimo circuito itinerante precedendo Marta Bassino che non è solo una gigantista eccezionale, Federica Brignone terza e amareggiata per gli errori ma contenta per il secondo posto in classifica generale. L’Italia ha così festeggiato la quarta tripletta della sua storia in Coppa del Mondo. L’ultima risaliva al 14 ottobre 2018 quando Sofia Goggia vinse la discesa di Bad Kleinkirchheim davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini. Federica ... oasport

