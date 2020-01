Ponte sul Volturno, in tempi brevi lavori di riqualificazione (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (Bn) – Il Ponte sul fiume Volturno sarà a breve oggetto di radicali lavori di ristrutturazione e di adeguamento. Questo quanto comunicato al Comune di Limatola con nota della Regione Campania, Direzione “Risorse strumentali“-Responsabile acquedotti regionali. La comunicazione viene all’indomani di riunione che si era tenuta presso la sede del Demanio regionale di Napoli. Come si apprende, i lavori di adeguamento della struttura in questione sono stati inseriti nel progetto predisposto dal Concessionario Acquacampania SpA di “Ristrutturazione dei sifoni principali della direttrice Torano-San Clemente“. Un’ottima notizia quella relativa al prossimo intervento e che viene ad esito di un incessante lavoro di attenzione posto in essere dall’Ente comunale. La necessità di procedere alla riqualificazione del ... anteprima24

