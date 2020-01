Polemiche su Sanremo ed Amadeus: Maria De Filippi dice la sua (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo di Amadeus è stato travolto dalle Polemiche fra accuse di sessimo nei confronti del conduttore (e del rapper Junior Cally), critiche alle co-conduttrici, lamentele sui cachet (Georgina Rodriguez vorrebbe il quadruplo di quanto offre la Rai) e insurrezioni dei cantanti esclusi che incitano al boicottaggio alimentando contrasti e malumori come Marcella Bella, Lisa e Claudia Gerini (che ha lanciato addirittura un #BoycottSanremo via Instagram). A commentare via Corriere della Sera questa volta è stata Maria De Filippi, che ha dichiarato: “Fa impressione considerare quanto ultimamente bisogna stare attenti quando si parla per non essere fraintesi. Non penso che Amadeus sia sessista o maschilista ma che abbia inteso Sanremo come una festa e abbia mischiato le carte: il suo scegliere giornaliste e belle ragazze credo miri ad accontentare tutti. Credo che abbia sbagliato ... bitchyf

CarloCalenda : Sono come le polemiche sul Festival di Sanremo. Una costante. Non è mai accaduto che Berlusconi o Salvini abbiano r… - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… - chetempochefa : 'Festival di Sanremo: ci sono parecchie polemiche perché ogni serata durerà 11 ore. Amadeus ha una conduzione molto… -